Европейцы считают неприемлемыми новые санкции США

Ограничительные меры считают непригодным инструментом взаимодействия с Европой 65% опрошенных французов и 61% респондентов из Германии

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Большинство французов и немцев, а также почти половина британцев и более трети поляков считают, что санкции США против европейских компаний, сотрудничающих с Россией, неприемлемы, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

В результате вновь принятого законопроекта США могут накладывать санкции на некоторые европейские компании, участвующие в газовых проектах вместе с Россией.

Ограничительные меры считают непригодным инструментом взаимодействия с Европой 65% опрошенных французов и 61% респондентов из Германии. В Великобритании этой же позиции придерживаются 47% участников опроса, а в Польше — 37%.

Sputnik Могут ли накладывать санкции США на некоторые европейские компании, участвующие в газовых проектах вместе с Россией

Противоположную точку зрения в Германии поддержали 20% респондентов, во Франции — 14% опрошенных, в Великобритании — 21%, а в Польше 39%.

При этом почти треть британцев и четверть поляков — 32% и 24% соответственно — затруднились ответить на поставленный вопрос. В Германии не смогли дать однозначный ответ 19% респондентов, во Франции — 21%.

Опрос с 20 по 27 сентября 2017 года провела IFop — старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет.