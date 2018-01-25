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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Главный экономист Всемирного банка уволился из-за фальшивых рейтингов

© Flickr/ Shiny Things
В мире
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Пол Ромер критиковал методику составления рейтинга Doing Business, сейчас он возвращается на должность профессора экономики в Нью-Йоркском университете

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Пол Ромер покинул пост главного экономиста Всемирного банка.

Решение об отставке Ромера, проработавшего на этом посту менее 1,5 лет, вступает в силу немедленно. Об этом говорится в сообщении, разосланном сотрудникам Всемирного банка, с которым ознакомилась газета The Financial Times.

Ромер возвращается на должность профессора экономики в университете Нью-Йорка, следует из сообщения. 

За последние несколько месяцев во внутренней переписке Ромер, сообщает FT, регулярно критиковал коллег по Всемирному банку, обвиняя их в использовании "явно сфабрикованных данных", "бесстыдной саморекламе" и нежелании что-либо менять.

Здание Всемирного банка
© Commons.wikimedia/ Shiny Things
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Методы работы Всемирного банка Ромер критиковал и публично. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном 12 января, Ромер заявил, что Всемирный банк неоднократно менял методику составления рейтинга Doing Business, что предоставляло простор для манипуляций данными.

По данным источников FT, это заявление Ромера во Всемирном банке сочли нарушением корпоративной этики.

Вскоре после выхода интервью в The Wall Street Journal Ромер написал на своей странице в соцсети, что его слова были неправильно поняты. "Я не вижу никаких признаков манипуляции с данными в Doing Business или любом другом документе Всемирного банка", — написал Ромер.

Теги:
рейтинг, Всемирный банк, США



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