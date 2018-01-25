Главный экономист Всемирного банка уволился из-за фальшивых рейтингов

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Пол Ромер покинул пост главного экономиста Всемирного банка.
Решение об отставке Ромера, проработавшего на этом посту менее 1,5 лет, вступает в силу немедленно. Об этом говорится в сообщении, разосланном сотрудникам Всемирного банка, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Ромер возвращается на должность профессора экономики в университете Нью-Йорка, следует из сообщения.
За последние несколько месяцев во внутренней переписке Ромер, сообщает FT, регулярно критиковал коллег по Всемирному банку, обвиняя их в использовании "явно сфабрикованных данных", "бесстыдной саморекламе" и нежелании что-либо менять.
По данным источников FT, это заявление Ромера во Всемирном банке сочли нарушением корпоративной этики.
Вскоре после выхода интервью в The Wall Street Journal Ромер написал на своей странице в соцсети, что его слова были неправильно поняты. "Я не вижу никаких признаков манипуляции с данными в Doing Business или любом другом документе Всемирного банка", — написал Ромер.