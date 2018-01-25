Парижан не беспокоит потоп

"Оранжевый" уровень опасности в связи с повышением уровня воды в Сене на обычной жизни парижан никак не отразился, перебоев в работе транспорта не наблюдается

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Мария Шелудякова. Утро четверга началось с тревожных сообщений: французская столица затоплена, сотрудники крупнейших музеев Парижа эвакуируют экспонаты из подвалов, по Сене прекращено судоходство, а центр города парализован.

Однако горожане наводнение даже не заметили — "оранжевый" уровень опасности на обычной жизни парижан никак не отразился, перебоев в работе транспорта не наблюдается. В среду была закрыта линия RER (системы скоростного общественного транспорта, обслуживающая Париж и пригороды), но электропоезда уже ходят в обычном режиме.

По набережным Сены неспешно прогуливаются туристы и парижане. Многие толпятся у реки, фотографируют необычные пейзажи с затопленными деревьями и оранжевой от грязи водой. На некоторых участках набережные окружены ограждениями, некоторые мосты закрыты, но свободному передвижению по городу это, конечно, не мешает.

— Как часто Сена выходит из берегов?— спрашиваю типичного парижанина лет семидесяти, присоединившегося к толпе туристов, чтобы сделать несколько фото.

— Вижу такое примерно раз в десять лет, в последние годы все чаще, — спокойно ответил он.

Действительно, в Париже к дождливым зимам привыкли, и это наводнение — далеко не самое мощное в истории. Набережные Сены затоплены уже несколько недель, и уровень воды продолжает постепенно расти. Зима выдалась теплой, дождь моросит постоянно, но его, как снег в Москве, почти не замечаешь. Многие обходятся всю зиму без зонтов — ливни случаются не так часто.

Сейчас Сена поднялась на шесть метров. В последний раз река поднималась до этой отметки в июне 2016 года. Пока городу ничего не угрожает, но ситуация может измениться: метеорологи ожидают дожди позднее, в четверг и в пятницу.

Последний серьезный потоп произошел во французской столице зимой 1910 года, когда под водой оказались многие центральные улицы. Тогда уровень воды в Сене превышал нормальные показатели на 8,5 метра.