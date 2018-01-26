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Города мира. Иерусалим

Челюсть из пещеры в Израиле может "удлинить" историю человека

© Sputnik/ Радик Амиров
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Возраст находки антропологи оценили в 177-194 тысячи лет и называют ее древнейшим из известных науке человеческих останков за пределами Африки - признанной родины homo sapiens

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Фрагмент челюсти, обнаруженный в пещере на севере Израиля, заставил ученых заговорить о том, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка, которая может привести к пересмотру традиционной хронологии, — это фрагмент верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека.

"Если окаменелости… 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое", — комментирует открытие профессор Исраэль Гершкович из Тель-авивского университета.

"Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад", — объясняет он.

В сообщении университетов израильских городов Тель-Авива и Хайфы говорится, что до сих пор среди антропологов бытовало представление о том, что человек современного типа появился в Африке примерно 160-200 тысяч лет назад и начал мигрировать за пределы континента около ста тысяч лет назад.

Теги:
Наука, открытие, ученые, Израиль



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