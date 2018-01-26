Интерес падает: присоединение Таджикистана к ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 26 явн — Sputnik. Профильные ведомства Таджикистана выполняют поручение правительства республики о всестороннем анализе вопроса присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве страны Азим Турсунзода.
Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС рассматривается правительством республики с 2014 года.
"Профильные ведомства страны выполняют поручение правительства республики о всестороннем анализе этого вопроса", — сказал Турсунзода.
Он считает, что Таджикистану нужно действовать по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь", так как экономическая ситуация в странах, объединившихся в союзы, постоянно меняется, пишет Sputnik Таджикистан.
"Поэтому на сегодняшний день, исходя из специфики нашей республики, мы должны провести очень глубокий анализ", — заявил он.
Если в 2012 году 76% населения Таджикистана выступало за присоединение своей страны к евразийскому интеграционному объединению, то в последующие годы показатель такой поддержки постепенно снижался, составив в 2017 году 69%, говорится в исследовании банка.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.