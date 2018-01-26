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Флаги стран-участниц ЕАЭС, архивное фото

Интерес падает: присоединение Таджикистана к ЕАЭС

© Sputnik/ Asatur Yesayants
В мире
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В правительстве проводят глубокий анализ экономической ситуации в странах-участницах ЕАЭС, в 2017 году 69% таджикистанцев поддерживали вступление в организацию, что на 7% меньше, чем в 2012 году

ТАШКЕНТ, 26 явн — Sputnik. Профильные ведомства Таджикистана выполняют поручение правительства республики о всестороннем анализе вопроса присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве страны Азим Турсунзода.

Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС рассматривается правительством республики с 2014 года. 

"Профильные ведомства страны выполняют поручение правительства республики о всестороннем анализе этого вопроса", — сказал Турсунзода.

Он считает, что Таджикистану нужно действовать по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь", так как экономическая ситуация в странах, объединившихся в союзы, постоянно меняется, пишет Sputnik Таджикистан.

"Поэтому на сегодняшний день, исходя из специфики нашей республики, мы должны провести очень глубокий анализ", — заявил он.

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Посол: в повестку дня Ташкента не входит присоединение к ЕАЭС
В конце прошлого года Евразийский банк развития опубликовал исследование, в котором говорится, что заинтересованность граждан Таджикистана к потенциальному вступлению республики в ЕАЭС снижается. Несмотря на это, Таджикистан остается лидером по доле положительных оценок относительно присоединения к этому объединению.

Если в 2012 году 76% населения Таджикистана выступало за присоединение своей страны к евразийскому интеграционному объединению, то в последующие годы показатель такой поддержки постепенно снижался, составив в 2017 году 69%, говорится в исследовании банка.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Теги:
вступление, ЕАЭС, Таджикистан



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