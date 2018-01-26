Трамп готов признать 1,8 млн нелегалов ради постройки стены с Мексикой

Белый дом планирует ускорить депортацию нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США, а также остановить программу выдачи виз по лотерее, ограничить выдачу гражданства супругам и маленьким детям

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в обмен на выделение средств на создание стены с Мексикой предложил конгрессу законопроект, согласно которому 1,8 миллиона незарегистрированных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, смогут получить американское гражданство.

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Трамп планирует депортировать 3 млн нелегалов-мигрантов

В администрации надеются на принятие этого плана конгрессом. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источник в Белом доме, что Трамп готов подписать такой законопроект. В то же время план Трампа, "по которому, как надеются в Белом доме, сенат проголосует в начале февраля, потребует от конгресса выделить 25 миллиардов долларов "трастового фонда" для постройки стены на южной границе с Мексикой", — пишет Рейтер.

По данным агентства, представленный Белым домом план предполагает сворачивание программы выдачи виз по лотерее, ограничение выдачи грин-карт и гражданства супругам и маленьким детям.

"План Белого дома потребует от конгресса дать согласие на ускорение депортации новых нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США", — сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января. По ее словам, законодательный проект будет компромиссом, "который могут поддержать члены обеих партий (республиканцы и демократы)". По ее словам, законопроект будет содержать четыре согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой "цепной" или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Решено не депортировать нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, но новые разрешения власти выдавать отказались. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.

AP Photo / Manuel Balce Ceneta Дональд Трамп: больше никаких лотерей грин-карт

Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Экс-президент США Барак Обама заявлял, что в 2012 году из-за бездействия конгресса был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов (Dreamers). Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его жестоким и саморазрушительным.