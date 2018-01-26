18:00 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Белый дом в Вашингтоне

Трамп готов признать 1,8 млн нелегалов ради постройки стены с Мексикой

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
60 0 0

Белый дом планирует ускорить депортацию нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США, а также остановить программу выдачи виз по лотерее, ограничить выдачу гражданства супругам и маленьким детям

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в обмен на выделение средств на создание стены с Мексикой предложил конгрессу законопроект, согласно которому 1,8 миллиона незарегистрированных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, смогут получить американское гражданство.

Архивное фото мигрантов
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Трамп планирует депортировать 3 млн нелегалов-мигрантов
В администрации надеются на принятие этого плана конгрессом. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источник в Белом доме, что Трамп готов подписать такой законопроект. В то же время план Трампа, "по которому, как надеются в Белом доме, сенат проголосует в начале февраля, потребует от конгресса выделить 25 миллиардов долларов "трастового фонда" для постройки стены на южной границе с Мексикой", — пишет Рейтер.

По данным агентства, представленный Белым домом план предполагает сворачивание программы выдачи виз по лотерее, ограничение выдачи грин-карт и гражданства супругам и маленьким детям.

"План Белого дома потребует от конгресса дать согласие на ускорение депортации новых нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США", — сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Флаг США на фоне города
© AFP 2018/ LOIC VENANCE
"Американскую мечту" о грин-карте переехал на пикапе узбек Саипов
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января. По ее словам, законодательный проект будет компромиссом, "который могут поддержать члены обеих партий (республиканцы и демократы)". По ее словам, законопроект будет содержать четыре согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой "цепной" или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Решено не депортировать нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, но новые разрешения власти выдавать отказались. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.

Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп: больше никаких лотерей грин-карт
Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Экс-президент США Барак Обама заявлял, что в 2012 году из-за бездействия конгресса был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов (Dreamers). Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его жестоким и саморазрушительным.

Теги:
миграция, Дональд Трамп, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сталик Ханкишиев
    Кулинарные войны

    Страничку российского кулинара Сталика Ханкишиева в Facebook заблокировали из-за полемики вокруг национальной принадлежности долмы.

  • Плакат на бирже труда
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси декрет №1 о содействии занятости населения, заменит собой нашумевший декрет о "тунеядцах" – что в нем нового?

  • Делегация из Абхазии в Науру
    Дружественный визит

    Правительственная делегация отправилась на 50-летие Дня Независимости Республики Науру – одной из четырех стран, признавших независимость Абхазии.

  • Заседание парламента посвященное взлету цен
    Не обсуждается!

    Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.

  • Здание посольства Латвийской Республики в Москве
    Сообразим на троих

    Латвийское объединение регионов полагает, что в ряде стран было правильнее и дешевле открыть общее консульство трех стран Балтии.

  • Рамунас Карбаускис, архивное фото
    Опасные связи

    Литовская оппозиция в Сейме планирует создать парламентскую комиссию, которая изучит связи главы "Союза крестьян и зеленых" Рамунаса Карбаускиса с Россией.

  • Больничный коридор
    В круге кори

    Молдавский Минздрав предупреждает о рисках, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соседних Украине и Румынии, где разбушевалась корь.

  • Делегаты в зале на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Гражданские требования

    ПАСЕ рекомендует Эстонии сократить число лиц, не имеющих гражданства, и упростить порядок его получения для резидентов с долгосрочным пребыванием.

  • Тотчиев Георгий Феликсович
    Если хочешь быть здоров

    Глава Минздрава Южной Осетии объяснил, зачем республике нужны платные медуслуги – ранее это предложение вызвало большой резонанс в обществе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
На Украине произошло крушение вертолета Ми-8
В украинском Кременчуге рухнул вертолет МИ-8: кадры с места трагедии
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054