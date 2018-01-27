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Власти США расширили санкции в отношении России

AP Photo / J. David Ake
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Минфин США опубликовал очередные добавления в свой "русский" список санкций

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Власти США ввели санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"Эти действия (санкции — ред.) являются частью постоянных усилий по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины", — цитирует сообщение РИА Новости.

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© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Под санкции попали министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как следует из сообщения американского ведомства, санкции введены в связи с тем, что эти лица "несут ответственность или причастны, или осуществляют, прямо или косвенно, действия или политику, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; или за утверждение государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины".

В свою очередь, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Теги:
США, Россия



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