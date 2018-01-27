Взрыв прогремел в центре Баку, пострадавший получил серьезные ранения

Взрыв прогремел рано утром в субботу в центре Баку, есть пострадавший. На месте происшествия работают пожарные расчеты и силы полиции, перекрыт центральный проспект

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Взрыв произошел сегодня в многоэтажном жилом здании в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Инцидент случился на улице Диляры Алиевой. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.

По данным заместителя директора ПО Azəriqaz Руслана Алиева, по предварительным данным взрыв произошел в результате утечки газа.

"Вчера на территории проводились земляные работы, в ходе которых был поврежден газопровод, именно по этой причине произошел взрыв", — отметил он.

В связи с происшествием приостановлена подача газа около 1000 абонентам.

© Sputnik/ Последствия взрыва в подвале жилого дома на улице Диляры Алиевой в Баку

Алиев также добавил, что погибших в результате взрыва нет, пострадал один человек — это Махмудов Захид Шукюр оглу, 1961 года рождения. Состояние Махмудова, который помещен в Республиканский ожоговый центр, тяжелое.