Взрыв в Кабуле унес жизни 95 человек

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.
По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом.
Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.