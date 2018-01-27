Взрыв в Кабуле унес жизни 95 человек

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.

Напомним, взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

