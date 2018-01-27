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Взрыв в Кабуле унес жизни 95 человек

© Sputnik/ Валерий Мельников
В мире
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Взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.

МИД Узбекистана
© Flickr
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Напомним, взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

 

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Теги:
Кабул



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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

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    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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