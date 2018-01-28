Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Афганистана

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабуле.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.
По последним данным, в результате атаки погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.
Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан".