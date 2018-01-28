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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Афганистана

Sputnik
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Президент Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки своему афганскому коллеге в связи с жертвами в результате террористической атаки

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабуле.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

МИД Узбекистана
© Flickr
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Напомним, взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

По последним данным, в результате атаки погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Теги:
Мохаммад Ашраф Гани, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан



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