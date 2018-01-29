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Мигранты греются у костра

Во Франции обезвредили рекордное число банд, перевозивших мигрантов

AFP / ANDREJ ISAKOVIC
В мире
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Активность подпольных структур в портовом городе Кале все еще остается на высоком уровне

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Франции в 2017 году прервали деятельность более 303 подпольных структур, которые занимались нелегальной перевозкой мигрантов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на газету Figaro.

В министерстве внутренних дел страны отмечают, что этот показатель стал рекордным с 2011 года.

По данным издания, в 2017 году обвинения были предъявлены в общей сложности 2098 организаторам нелегальных структур. В 2016 году это число составляло 2002 человека.

При этом подчеркивается, что активность подпольных структур в портовом городе Кале все еще остается на высоком уровне.

Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Теги:
Франция, Общество



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