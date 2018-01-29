Пакистан продолжит участвовать во встречах по Афганистану в Москве

В Москве уже прошло несколько раундов консультаций по урегулированию конфликта в Афганистане, в том числе с участием Узбекистана и других республик Центрально-Азиатского региона

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Исламабад и далее намерен участвовать в новых встречах "Московского формата" по Афганистану.

"Да, мы примем в ней участие. Пакистан до сих пор участвовал во всех встречах в "Московском формате", — заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.

В Москве ранее прошло уже несколько раундов консультаций по Афганистану. Ранее в МИД РФ заявляли, что "намерены продолжить эту работу в целях скорейшего прекращения братоубийственной войны, достижения согласия и мира в Афганистане". В последнем раунде в апреле прошлого года страны региона были представлены максимально широко — помимо "шестерки" (Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия) во встрече приняли участие пять центральноазиатских государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Как сообщили в МИД РФ, "американская сторона отказалась от участия в заседании в данном формате в апреле под неубедительным предлогом, тем не менее двери для них остаются открытыми".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).