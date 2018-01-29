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Банкноты Евро

Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 7 декабря

© Flickr/ Images Money
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Российский рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Рубль перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2 копейки — до 56,3 рубля (на открытии торгов доллар снижался на 3 копейки), курс евро увеличивался на 9 копеек — до 69,88 рубля (уже поднимался до 70,005 рубля — максимум с 7 декабря 2017 года), следует из данных Московской биржи.

До этого за последний квартал пик евро приходился на 16 ноября 2017 года, тогда за единицу давали 71 рубль 17 копеек.

 

Теги:
евро, рубль, доллары, Россия



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