Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 7 декабря

Российский рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Рубль перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2 копейки — до 56,3 рубля (на открытии торгов доллар снижался на 3 копейки), курс евро увеличивался на 9 копеек — до 69,88 рубля (уже поднимался до 70,005 рубля — максимум с 7 декабря 2017 года), следует из данных Московской биржи.

До этого за последний квартал пик евро приходился на 16 ноября 2017 года, тогда за единицу давали 71 рубль 17 копеек.