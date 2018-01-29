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Ice Boy - Ванг Фуман

"Ледяной мальчик" из Китая поразил Сеть жаждой знаний

© Соц.сети
В мире
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Восьмилетний школьник прошел почти пять километров от своего дома до школы по холоду, обморозив себе руки, чтобы сдать экзамен

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Этого мальчика из Китая называют теперь не иначе как "Ледяной мальчик" (Ice Boy). Его упорство и бесстрашие поразило тысячи людей по всему миру.

История Ванг Фумана стал известна после того, как в Сеть попала его фотография, сделанная учителем, когда он появился на пороге своего класса: на его ресницах и волосах лежал густой слой инея, а руки обморожены.

Ice Boy - Ванг Фуман
© Соц. Сети
Ice Boy - Ванг Фуман

Выяснилось, что в это утро температура упала до отметки девяти градусов всего за 30 минут, но ребенок, будучи без шапки и в лёгкой куртке, прошел пешком 4,8 километра (именно это расстояние он ежедневно преодолевает от дома до школы), так как в этот день должна была быть контрольная.

Ванг Фуман одатда мактабга борадиган йўлак
© Соц.Сети
Ванг Фуман одатда мактабга борадиган йўлак

Учитель рассказал, что школа недополучает финансирования, поэтому классы не обогреваются и дети сидят на занятиях в верхней одежде. А сам Ванг Фуман живет очень бедно вместе со своей бабушкой и сестрой. Он страдает хронической гипотермией —  нехваткой тепла, вызванной постоянным холодом. От этого его руки опухают, а пальцы не слушаются.

Ванг Фуман опаси билан ўз уйида
© Соц.Сети
Ванг Фуман опаси билан ўз уйида

Единственная возможность вырваться из нищеты для него — это образование. Именно поэтому юный китаец проявляет столь завидное упорство и стойкость.

Пользователи Глобальной паутины не остались равнодушными к судьбе мальчика и собрали за несколько дней свыше 3 миллионов юаней (450 тысяч долларов). Эти средства пойдут на теплую одежду для Ванга и остальных учеников, а также на ремонт системы отопления в классах.




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