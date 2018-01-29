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Здание посольства США в Москве

Посол США в РФ: в "кремлевском докладе" ничего нового

© Sputnik/ Илья Питалев
В мире
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Власти США собираются представить "российский санкционный список", куда войдут приближенные к правительству России граждане

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что в американском "кремлевском" докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад.

Флаги США
AP Photo / J. David Ake
Власти США расширили санкции в отношении России
Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения, пишет РИА Новости.

"Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое. Иногда я читаю в СМИ, что это что-то новое, но это касается закона шестимесячной давности. Для американо-российских отношений важно то, как мы будем двигаться вперед, а не смотреть назад", — сказал Хантсман журналистам.

Теги:
санкционный список, санкции, отношения РФ и США, Кремль, США, Россия



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