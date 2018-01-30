Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, дело передано в суд.
В заявлении прокурора, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что Акилов обвиняется в "террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим".
В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Во время одного из первых допросов Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.
Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.