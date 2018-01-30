17:00 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Стокгольм. Швеция

Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (23)
79 0 0

Во время одного из первых допросов Рахмат Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика, наехавшего на людей, в деле указаны имена 150 потерпевших

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, дело передано в суд.

В заявлении прокурора, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что Акилов обвиняется в "террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим".

В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Во время одного из первых допросов Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.

Полицейские микроавтобусы в Стокгольме
Jonathan NACKSTRAND / AFP
Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца
По данным прокуратуры, преступление было подготовлено — в угнанном грузовике находилось принесенное Акиловым взрывное устройство, которое он привел в действие. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), намеревался своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в рамках международной коалиции.

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (23)
Теги:
теракт, Швеция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ситуация в западном Мосуле, Ирак, 13 июля 2017 года
    Террористический подсчет

    Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.

  • Золотые коронки
    Красиво живут

    Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.

  • МИД РФ
    Россия недоумевает!

    МИД России выразил недоумение в связи с заявлениями внешнеполитического ведомства Грузии по поводу взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.

  • Дан Кристиан Туртурикэ
    Про соринку и бревно

    Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

  • ЮОГУ
    Учить по-русски

    Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
СПУТНИК_Ежегодный водный парад прошел в Венеции
Венецианский карнавал: когда город превращается в бальный зал
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054