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Узбекский товар продают на рынке без сертификатов

Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

© Фото: Facebook / Анатолий Шумченко
В мире
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Специалисты Университета Копенгагена разработали систему маркировки товаров песком с редкоземельными элементами, которая сможет положить конец торговле контрафактом

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В основе системы оптической аутентификации лежит обычный песок, правда, с примесями трех редкоземельных лантанидов — европия, тербия и диспрозия — каждый из которых светится под воздействием различной длины волн.

Задержание китайских товаров на таможне в Калининградской области
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Как попадает контрафакт в ЦА и так ли он безопасен для покупателей?
В емкость с песком опускается небольшой кусок липкой ленты, и налипшие на нее тысячи песчинок образуют уникальный узор всего пару миллиметров шириной. Эти "отпечатки" можно затем наносить на металл, стекло или кожу.

После нанесения такой метки на изделие оно фотографируется в различных длинах волн, и три изображения с частицами европия, тербия и диспрозия объединяются в одно, которое сохраняется в цифровом виде в базе данных производителя. При помощи специально разработанного устройства и программы цифровой ключ используется для аутентификации физического ключа. По расчетам изобретателей, кодирующая емкость системы равна 6×10 в 104-й степени, то есть ее практически невозможно подделать.

"Вероятность того, что два товара будут иметь тот же "опечаток" — тот же цифровой ключ — настолько ничтожна, что на практике ее можно считать пренебрежимо малой", — считает Томас Йуст Соронсен, химик Университета Копенгагена.

Эта система будет относительно недорогой — стоимость нанесения одной метки составит около одной датской кроны (приблизительно 10 рублей). Ее уже запатентовали, и сейчас исследователи заняты настройкой технологии сканирования. Ожидается, что она станет коммерчески доступной в следующем году, сообщает The Engineer.

К борьбе с контрафактной едой на полках китайских онлайн-магазинов присоединился и JD.com. Вместе с Walmart и IBM он запустил блокчейн-проект, чтобы получать четкое представление о том, откуда действительно поступают продукты.

Теги:
этикетка, подделка, маркировка, контрафакт



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