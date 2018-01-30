Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В основе системы оптической аутентификации лежит обычный песок, правда, с примесями трех редкоземельных лантанидов — европия, тербия и диспрозия — каждый из которых светится под воздействием различной длины волн.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Как попадает контрафакт в ЦА и так ли он безопасен для покупателей?

В емкость с песком опускается небольшой кусок липкой ленты, и налипшие на нее тысячи песчинок образуют уникальный узор всего пару миллиметров шириной. Эти "отпечатки" можно затем наносить на металл, стекло или кожу.

После нанесения такой метки на изделие оно фотографируется в различных длинах волн, и три изображения с частицами европия, тербия и диспрозия объединяются в одно, которое сохраняется в цифровом виде в базе данных производителя. При помощи специально разработанного устройства и программы цифровой ключ используется для аутентификации физического ключа. По расчетам изобретателей, кодирующая емкость системы равна 6×10 в 104-й степени, то есть ее практически невозможно подделать.

"Вероятность того, что два товара будут иметь тот же "опечаток" — тот же цифровой ключ — настолько ничтожна, что на практике ее можно считать пренебрежимо малой", — считает Томас Йуст Соронсен, химик Университета Копенгагена.

Эта система будет относительно недорогой — стоимость нанесения одной метки составит около одной датской кроны (приблизительно 10 рублей). Ее уже запатентовали, и сейчас исследователи заняты настройкой технологии сканирования. Ожидается, что она станет коммерчески доступной в следующем году, сообщает The Engineer.

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