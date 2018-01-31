Корабли НАТО вошли в Черное море для поддержания напряженности с РФ

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Командование НАТО продолжает политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в Черноморском регионе.
Накануне два корабля альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.РИА Новости в среду депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Он выразил уверенность, что "в реальности натовский генералитет прекрасно понимает, что всеми этими провокациями Россию не запугать". Также он отметил, что такие действия НАТО вызывают недоверие, а также желание усилить армию и флот.