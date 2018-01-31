15:36 31 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран

За призы конкурса имени Стенина борются представители 40 стран

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0

Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Более 30 работ в день приходит на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, учрежденный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, есть основания полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень.

Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина-2018
Sputnik / Виталий Тимкив
Сотрудники информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина — 2018
Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Беларуси, Молдовы и Казахстана, — представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Посетитель на открытии фотовыставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина …чтобы знали в Москве
© Sputnik/ Владимир Астапкович
"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер конкурса.

Теги:
Конкурс имени Стенина, Россия, Фотография



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

  • Такси-легковой автомобиль с багажником на крыше, фото из архива
    Конец "Жигулей"

    Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?

  • Устранение повреждение на ЛЭП
    Белорусский блэкаут

    Более чем в 200 населенных пунктах Беларуси были зарегистрированы проблемы с электроснабжением – Sputnik выяснил причины блэкаута.

  • Встреча глав районных комитетов
    Даешь, молодежь!

    Почему государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными комитетами в - материале Sputnik.

  • Первый матч Генриха Мфитаряна за ФК Арсенал. Футбольный матч Суонси Сити - Арсенал (30 января 2018). Стадион Либерти, Суонси, Уэльс.
    С почином!

    Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?

  • Готовая банка со шпротами взвешивается и отправляется дальше
    Русские шпроты

    Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.

  • Пирамида из монет
    Лохотрон. Дубль два.

    Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?

  • Хлеб
    Хлеб нынче дорог

    В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Крики делегатов прервали речь Лаврова на конгрессе в Сочи
На конгрессе в Сочи Лаврову пришлось успокаивать делегатов из Сирии
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054