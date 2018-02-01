Запущенные с космодрома Восточного российские спутники вышли на орбиты

Космические аппараты "Канопус-В" №3 и №4 будут мониторить технические и природные ЧС, в том числе выявлять стихийные бедствия

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" выведены на расчетную орбиту после третьего запуска с космодрома Восточный.

Запущенный с Восточного разгонный блок "Фрегат" нес 11 спутников: два российских и девять иностранных.

"Оба спутника "Канопус-В" №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7:33 по московскому времени", — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска были потеряны российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.