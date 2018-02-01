11:32 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
A view of the Homeland Security Department headquarters in northwest Washington, Friday, June 5, 2015

В США временный защищенный статус получили 7 тысяч беженцев из Сирии

© AP Photo/ Susan Walsh
В мире
Получить короткую ссылку
28 0 0

Чтобы получить такой статус, беженцы должны проживать на территории США с 1 августа 2016 года

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство внутренней безопасности США продлило на полтора года разрешение на пребывание в стране примерно 7 тысячам сирийских беженцев.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о так называемом "временном защищенном статусе", который действует для некоторых мигрантов, бежавших в США из стран, охваченных военными конфликтами или другими чрезвычайными ситуациями.

Тем, у кого такой статус уже есть, необходимо будет перерегистрироваться и оставаться в Соединенных Штатах с разрешением на работу до 30 сентября 2019 года.

Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Вашингтон представит новый законопроект по миграции 29 января
Для того чтобы иметь право на такой временный статус, беженцы должны постоянно проживать в США с 1 августа 2016 года и постоянно физически присутствовать в стране с 1 октября 2016 года, помимо ряда других требований.

По данным из открытых источников, всего в США подобный статус есть у 320 тысяч человек из некоторых стран Африки, Центральной Америки, Ближнего Востока и Азии.

Теги:
статус, миграция, беженцы, Сирия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    Зона "Искандеров"

    Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн поделился впечатлениями об участниках из Ближнего Зарубежья
Тимур Вайнштейн: "Ты супер" - это конкурс о душе, судьбах и детях
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054