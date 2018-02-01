Нас не запугать: издание "Страна" опубликовало обращение к Порошенко

На сайте украинской интернет-газеты "Страна" появилось обращение к Петру Порошенко, где сказано, что, несмотря на все угрозы, главный редактор Игорь Гужва будет руководить изданием из Австрии, которая предоставила ему политическое убежище

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Редакция украинской интернет-газеты "Страна" разместила на своем портале обращение к президенту Украины Петру Порошенко.

В тексте обращения сказано, что журналисты в последние два года чувствовали контроль и давление со стороны властей, также говорится об обысках и угрозах сотрудникам газеты.

"По вашему приказу против главного редактора "Страны" сфабриковано уже пять уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа", — говорится в сообщении.

Журналисты пишут, что запугать их не получится, несмотря на то, что до выборов осталось чуть более года. А также сообщают, что главный редактор теперь находится вне политического поля Украины.

"Из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого вы обложили уголовными делами, как себя офшорами. Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой", — сообщает издание.

В тексте отмечено, что он выехал в Австрию на законных основаниях после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом. Он по-прежнему остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. Сайт будет работать в прежнем формате.

Журналисты обещают продолжать честно работать для читателей и рассказывать правду о ситуации в стране.