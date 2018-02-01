Россия останется без узбекского хлопка, но будет выращивать свой

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В этом году хлопок будет посеян на площади в одну тысячу гектаров, заявил глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.
"Я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим. У них просто активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов. И они ни одной тонны хлопка нам не продадут", — подчеркнул Чекмарев.Минсельхоз считает, что при условии восстановления имеющихся и строительства новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника в России составит 221,54 тысячи гектаров (47,44 тысяч гектаров в Астраханской, 10 тысяч гектаров в Волгоградской областях, 120 тысяч гектаров в Ставропольском крае, 34,1 тысячи гектаров в Калмыкии и 10 тысяч гектаров в Крыму). Потребность российских предприятий в хлопковом волокне составила в 2017 году 64,4 тысячи тонн. В 2018 году спрос увеличится до 68,2 тысячи тонн, в 2019 году — до 71,1 тысячи тонн.