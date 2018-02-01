Россия останется без узбекского хлопка, но будет выращивать свой

Площадь возделывания хлопчатника оценивают в 200 тысяч гектаров, об этом было сказано на Всероссийском агрономическом совещании

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В этом году хлопок будет посеян на площади в одну тысячу гектаров, заявил глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

"Начинается у нас работа по производству хлопка. Это новая культура, мы созрели. Отработаны все вопросы технологий. В этом году около одной тысячи гектаров хлопка будет посеяно в Астрахани и Волгограде. У нас есть возможность — 200 тысяч гектаров площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать для того, чтобы себя обеспечить и этим сырьем", — сказал Чекмарев Всероссийском агрономическом совещании.

"Я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим. У них просто активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов. И они ни одной тонны хлопка нам не продадут", — подчеркнул Чекмарев.