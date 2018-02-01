Дуров объяснил, почему компания Apple удалила Telegram из App Store

Павел Дуров написал в своем блоге, что приложение было удалено из App Store из-за неприемлемого контента, который увидели пользователи

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил исчезновение этого приложения из интернет-магазина App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Telegram исчез из App Store

Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщили о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания.

"Мы были предупреждены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента. — Ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store", — прокомментировал ситуацию Дуров в своем микроблоге в Twitter.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store. — Pavel Durov (@durov) 1 февраля 2018 г.

​Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.