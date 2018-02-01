18:07 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Интернет-месседжер Telegram

Дуров объяснил, почему компания Apple удалила Telegram из App Store

© Flickr/ Ervins Strauhmanis
В мире
Получить короткую ссылку
104 0 0

Павел Дуров написал в своем блоге, что приложение было удалено из App Store из-за неприемлемого контента, который увидели пользователи

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил исчезновение этого приложения из интернет-магазина App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Telegram исчез из App Store
Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщили о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания.

"Мы были предупреждены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента. — Ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store", — прокомментировал ситуацию Дуров в своем микроблоге в Twitter.

​Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.

Теги:
приложение, App Store, Telegram, Apple, Павел Дуров, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Кто так говорит?

    Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?

  • Лобстеры во льду, архивное фото
    Конец белорусской креветки

    Директор компании, занимающейся оптово-розничной торговлей морепродуктами в Беларуси, задержан – Следственный комитет озвучил подозрения.

  • Вид на остров Науру
    Не одинокий остров

    Sputnik собрал самые интересные факты о Республике Науру – стране, признавшей независимость Абхазии и отмечающей 50-летие Независимости.

  • Геннадий Тимченко
    Чей гражданин?

    Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?

  • Скелетон, архивное фото
    Я все сказал!

    Один из членов олимпийской делегации Латвии исключен из списка отправляющихся на игры в Пхенчхан за "крепкие" выражения.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Разграничили

    Правительство Литвы утвердило итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.

  • Молдавские полицейские и конопля
    Конопляный рай

    Минсельхоз Молдовы просит упростить выдачу разрешения на выращивание конопли – Sputnik узнал, что собираются делать с урожаем.

  • Ученик начальной школы с букварем
    Конец русской школы

    Эстонский городок Кейла может лишиться единственной оставшейся русской школы – Sputnik узнал, не идет ли речь о намеренной ликвидации русского образования?

  • Психоневрологический диспансер
    Больные душой

    О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
СПУТНИК_Возгорание на борту самолета Москва-Волгоград из-за аккумулятора телефона
Горячая связь: после посадки в Москве в самолете загорелся телефон
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054