На круглом столе "Межнациональный открытый диалог" в Москве эксперты обсудили, нужны ли России мигранты и как интегрировать иностранцев в новое для них общество
Директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева в интервью Sputnik рассказала об изменившейся роли женщин в обществе, законах и ведомствах, которых не хватает в республике, а также выразила свое отношение к методам борьбы с проституцией
Глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал, какие меры поддержки гостей республики будут предприняты в ближайшее время. В частности, для удобства туристов открывается единый кол-центр
Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев рассказал о взаимодействии двух стран, в том числе по линии сотрудничества судебных органов
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев утверждает, что американцы активно работают на территории Центральной Азии — есть специальный формат C5+1
Как спастись во время землетрясения, рассказал заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков
Министр юстиции отрицает, что законопроект о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе является подготовкой транзита власти.
Зачем Москва усиливает военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, рассказал представитель Министерства иностранных дел России.
В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.
Как "высокотехнологичный" азербайджанец – так называемый "вор в законе", проживая в Турции, наводит свои порядки на Украине.
МИД России прокомментировал заявление белорусского министра об отсутствии оснований для усиления контроля на белорусско-российской границе.
Пассажирский рейс из России в Армению был прерван – экипажу пришлось экстренно сажать самолет в Минеральных Водах – Sputnik Армения узнал, что произошло.