Во время первого периода второго этапа продаж болельщики из России приобрели 197 832 билета, на втором месте любители футбола из Колумбии, на третьем — из Бразилии
Ранее национальные команды двух стран встречались только на уровне молодежных сборных.
В интервью Sputnik иранский спортсмен рассказал, как он тренировался, что для него означает попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Главный редактор RT ответила на информацию, появившуюся в ряде СМИ, о гонораре Жозе Моуринью, который тот якобы получит за сотрудничество с телеканалом
Запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре сохраняется для всех в целях безопасности
Автобусы марки МАЗ в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу закупили 10 российских городов. Sputnik посчитал количество поставленных транспортных средств.
Иностранные граждане обеспокоены информацией о том, что Многофункциональный миграционный центр не будет выдавать патенты во время чемпионата мира по футболу — 2018
Директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник пообещал, что при постановке на миграционный учет не будет избирательного отношения к гражданам той или иной страны
Трофей прибыл в Ташкент в сопровождении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиана Карамбе
Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно думы Валерий Газзаев
Спонсоры FIFA смогут продавать пиво в специальных зонах стадионов
По дороге к финальной части чемпионата мира по футболу сборная команда Польши провела 10 встреч, из которых выиграла восемь. Одну ничью команда оформила в матче с Казахстаном и одно поражение потерпела от сборной Дании
Польский голкипер Войцех Ковалевски, в середине 2000-х выступавший за московский "Спартак", рассказал, чего он ждет от предстоящего чемпионата мира в России
Sputnik решил поинтересоваться, как поживает афганский мальчик Муртаза Ахмади, ставший известным после того, как мировые СМИ опубликовали его фотографию в самодельной футболке из целлофанового пакета с изображением легендарного футболиста Лионелла Месси
Современный футбол практически нельзя представить без Бразилии. И участие этой страны в ЧМ-2018 по футболу в России не ограничится матчами сборной и выездом болельщиков.
Позвонив на горячую линию, журналисты могут задать свои вопросы по работе городских пресс-центров для российских и международных СМИ
В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве
В московском метро начал курсировать поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу
Жеребьевка группового раунда чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве, второй этап продажи билетов на турнир уже стартовал
Движение "Демократический выбор Казахстана", основателем которого является беглый олигарх Мухтар Аблязов, признано в республике экстремистским.
В Кыргызстане суждены 24 последователя экстремистского движения, которые, помимо прочего, предлагали запретить телевизоры и телефоны.
МВД Таджикистана объявило конкурс среди граждан на предоставление информации о преступлениях – конфиденциальность гарантирована.
Как Азербайджан перевыполняет план по снижению добычи углеводородов в соответствии с Венскими соглашениями.
Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.