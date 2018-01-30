16:30 02 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Пиво

Пиво вернется на стадионы во время чемпионата мира — 2018

© Flickr/ Quinn Dombrowski
Новости ЧМ-2018
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Спонсоры FIFA смогут продавать пиво в специальных зонах стадионов

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Тимур Селиванов. Болельщикам разрешат пить пиво на трибунах в ходе чемпионата мира по футболу в России. "Пенную новость" обсудили специалисты в Москве.

Вернуть пиво на стадионы

Продавать и пить алкоголь на футбольных матчах в России нельзя, напомнил член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков. Однако для чемпионата мира российское законодательство сделало поблажку. Спонсоры FIFA смогут продавать пиво в специальных зонах стадионов. Проносить алкоголь на матч с собой или "в себе" — все еще запрещено.

Отмену "пивного барьера" поприветствовал президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

"Мы говорили о том, что нужно вернуть пиво на стадионы, еще с 2010 года. Это привлечет зрителей и положительно повлияет на экономику. Пивные компании готовы тратить большие деньги на рекламу, а спорту этих денег как раз не хватает", — заявил он.

Глава объединения болельщиков выразил надежду, что грядущий чемпионат подаст пример внутрироссийским матчам, и болельщики снова смогут пить пиво на трибунах.

Плохой пример и угроза безопасности

"Пиво и футбол — две традиционно совместимые "субстанции", как лето и мороженое. Российская премьер-лига — за цивилизованное и ответственное употребление пива!", — поддержал Шпрыгина коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов.

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Но Эдуард Исаков не разделил радости других спикеров. По его мнению, пример пьющих взрослых могут перенять дети: "Я считаю, что продажа алкоголя на спортивных площадках — это антиреклама здорового образа жизни. Дети будут учиться у своих родителей, которые будут у них на глазах пить пиво".

Он также отметил угрозу безопасности зрителей от опьяненных фанатов. Впрочем, Исакова постарался успокоить президент объединения болельщиков:
"Россия мобилизовала все мыслимые и немыслимые ресурсы для обеспечения безопасности. На новых стадионах установлена ультрасовременная система безопасности.

Полиция проводит профилактическую работу с футбольными фанатами. На этапе покупки билетов отсекаются зрители, которым запрещено посещать футбольные матчи по решению суда".

За хулиганство лишат паспорта

"Кроме осмотра личных вещей перед входом на стадион будет проверяться персонифицированная карта зрителя, она же — паспорт болельщика. Этот инструмент позволит не допустить на матч людей, которые придут не болеть, а совершать какие-то провокационные действия", — рассказал Эдуард Исаков о новой мере контроля над болельщиками.

Основной документ болельщика позволит любителям футбола бесплатно ездить от стадиона к стадиону и даже между городами. За плохое поведение на матче его могут изъять.

"Если болельщика под руки выведут с трибун, а по пути он еще сломает кресло, ему запретят посещать футбольные матчи и аннулируют паспорт", — пояснил Шпрыгин.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, подробную информацию о предстоящем турнире можно найти в спецпроекте Sputnik.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Россия, Футбол



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