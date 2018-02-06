Узбекистанцы впервые увидели настоящий Кубок мира FIFA

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Кубок чемпионата мира FIFA по футболу впервые прибыл в Узбекистан в рамках мирового турне трофея.
Кубок сопровождает чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.
Сфотографироваться с трофеем могли сегодня в Ташкенте многочисленные футбольные болельщики.
Право прикасаться к кубку имеют только чемпионы мира и главы государств. Его не передают кому-либо навечно: завоевавшая кубок команда временно получает подлинный трофей, а затем его заменяют позолоченной репликой. Действующий обладатель трофея — сборная Германии, чемпион мира 2014 года.
Тур кубка стартовал в России в сентябре 2017 года. Трофей увидят жители более 50 стран на четырех континентах, он преодолеет 126 000 километров за девять месяцев до начала чемпионата мира 2018 года.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.