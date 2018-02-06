Узбекистанцы впервые увидели настоящий Кубок мира FIFA

Трофей прибыл в Ташкент в сопровождении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиана Карамбе

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Кубок чемпионата мира FIFA по футболу впервые прибыл в Узбекистан в рамках мирового турне трофея.

Кубок сопровождает чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе

Сфотографироваться с трофеем могли сегодня в Ташкенте многочисленные футбольные болельщики.

© Sputnik/ Александр Натрускин Газзаев о том, почему Узбекистан и другие страны СНГ не попадают на ЧМ

Кубок мира — главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу, но остающийся в распоряжении FIFA. Трофей весом 6,142 кг изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Он используется на чемпионатах мира с 1974 года.

Право прикасаться к кубку имеют только чемпионы мира и главы государств. Его не передают кому-либо навечно: завоевавшая кубок команда временно получает подлинный трофей, а затем его заменяют позолоченной репликой. Действующий обладатель трофея — сборная Германии, чемпион мира 2014 года.

Тур кубка стартовал в России в сентябре 2017 года. Трофей увидят жители более 50 стран на четырех континентах, он преодолеет 126 000 километров за девять месяцев до начала чемпионата мира 2018 года.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.