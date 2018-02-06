17:53 06 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Кубок чемпионата мира по футболу в Ташкенте

Узбекистанцы впервые увидели настоящий Кубок мира FIFA

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
15540

Трофей прибыл в Ташкент в сопровождении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиана Карамбе

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Кубок чемпионата мира FIFA по футболу впервые прибыл в Узбекистан в рамках мирового турне трофея.

Кубок сопровождает чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе

Сфотографироваться с трофеем могли сегодня в Ташкенте многочисленные футбольные болельщики.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
© Sputnik/ Александр Натрускин
Газзаев о том, почему Узбекистан и другие страны СНГ не попадают на ЧМ
Кубок мира — главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу, но остающийся в распоряжении FIFA. Трофей весом 6,142 кг изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Он используется на чемпионатах мира с 1974 года.

Право прикасаться к кубку имеют только чемпионы мира и главы государств. Его не передают кому-либо навечно: завоевавшая кубок команда временно получает подлинный трофей, а затем его заменяют позолоченной репликой. Действующий обладатель трофея — сборная Германии, чемпион мира 2014 года.

Тур кубка стартовал в России в сентябре 2017 года. Трофей увидят жители более 50 стран на четырех континентах, он преодолеет 126 000 километров за девять месяцев до начала чемпионата мира 2018 года.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Ташкент, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Владимир Войцехович
    В списках не значится

    Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Войцеховичу, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию – Sputnik узнал почему.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Недосягаемый трофей: как в Узбекистан впервые привезли Кубок мира по футболу
Единственный в мире: в Узбекистан впервые приехал главный футбольный трофей
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054