Миграционный центр во время чемпионата мира не прекратит выдавать патенты

Иностранные граждане обеспокоены информацией о том, что Многофункциональный миграционный центр не будет выдавать патенты во время чемпионата мира по футболу — 2018

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы опроверг информацию о приостановке выдачи патентов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"В настоящее время введение ограничений на выдачу патентов на период проведения чемпионата мира по футболу не предусмотрено", — сообщается на странице центра в Facebook.

Ранее директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник заявил, что определенные ограничения по организации миграционного учета вводятся Указом президента России от 9 мая 2017 года. В том числе сокращены сроки постановки на миграционный учет. Постановка на миграционный учет и регистрация по месту пребывания будет осуществляться даже в выходные и нерабочие дни.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.