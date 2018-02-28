Партнерам ФИФА разрешили продажу алкоголя на стадионе в Ростове во время ЧМ

Запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре сохраняется для всех в целях безопасности

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Власти Ростовской области внесли в постановление регионального правительства изменения, позволяющие партнерам Международной федерации футбола (ФИФА) продавать алкоголь на территории стадиона "Ростов Арена" и в зоне проведения фестиваля болельщиков на время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления информационной политики правительства области.

"Принятым сегодня проектом постановления правительства Ростовской области предусмотрено исключительное право ФИФА и коммерческих партнеров ФИФА осуществлять торговлю алкогольной продукцией на стадионе "Ростов Арена" и в границах фестиваля болельщиков на Театральной площади в любой таре, кроме стеклянной", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре сохраняется для всех в целях безопасности.

Согласно закону "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года…", в период проведения турнира допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой ФИФА, ее коммерческими партнерами, а также поставщиками товаров, работ и услуг футбольной федерации в местах осуществления мероприятий. Исключения составляют детские, образовательные, медицинские организации, все виды общественного транспорта городского и пригородного сообщения, остановки, автозаправочные станции, оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты, а также места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности.

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В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ФИФА и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий ЧМ-2018. В июле 2017 года власти Ростовской области приняли постановление, по которому стадион "Ростов Арена", Театральная площадь города в зоне проведения фестиваля болельщиков, а также новый аэропорт "Платов" входят в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя. Компания "САН ИнБев" (российская структура AB InBev), являющаяся официальным спонсором ФИФА, заявляла о готовности оспорить это постановление в суде. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в конце января 2018 года сообщил журналистам, что в областное постановление будут внесены изменения.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.