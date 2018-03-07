17:42 07 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян о миллионе для Моуринью на RT: ставлю двойку за креатив

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Новости ЧМ-2018
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Главный редактор RT ответила на информацию, появившуюся в ряде СМИ, о гонораре Жозе Моуринью, который тот якобы получит за сотрудничество с телеканалом

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала сообщение издания Times о якобы баснословных гонорарах главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" португальца Жозе Моуринью за сотрудничество с телеканалом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Times со ссылкой на источники сообщила, что за пять дней работы на телеканале RT Жозе Моуринью якобы получит более одного миллиона фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиона долларов). Издание также отметило, что ради работы на RT Моуринью отказался от предложений таких британских телегигантов, как Би-би-си и ITV.

"Ставлю двойку за креативность. Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками", — сказала Симоньян RT.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Симоньян: все СМИ совершают ошибки, но критикуют за это только RT
Отметим, главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью во время чемпионата мира по футболу в России будет работать в качестве эксперта на телеканале RT. Португальский тренер примет участие в спецвыпусках телеканала, посвященных турниру, а также будет делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.




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