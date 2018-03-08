Рекордсмен книги Гиннесса из Ирана собирается на ЧМ 2018 в Россию

Любитель футбола из иранской глубинки Араш Ахмади Тейфкани (Arash Ahmadi Teifkani) установил мировой рекорд, продержав футбольный мяч на одной ноге в течение 1 часа 23 минут и 12 секунд. Это достижение позволило его обладателю попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Прошлый мировой рекорд по удержанию мяча, установленный в 2002 году, принадлежал спортсмену из США, однако Тейфкани удалось улучшить его результат на 26 минут.
Араш родился в провинциальном городке на юге Ирана. Его отец играл за национальную сборную Ирана по футболу и смог с детства привить сыну любовь к этому спорту. Араш профессионально занимался футболом, даже должен был войти в иранскую команду "Esteghlal" ("Независимость"), однако из-за полученной травмы был вынужден оставить спорт. После этого он отслужил в армии и решил заняться индивидуальными спортивными дисциплинами. Он уже не первый раз устанавливает мировые рекорды:Sputnik Иран.
Пока что молодой человек не получил свидетельство об установленном рекорде, поскольку выдача документа требует соблюдения определенных процедур. Спортсмен надеется получить заветный документ в течение трёх месяцев.
Сейчас Араш работает охранником в газовой компании. Днём молодой человек работает, а после смены тренируется.
"С самого утра и до заката я на работе. После смены я тренируюсь. Упражнения я придумываю сам, поскольку для того, чтобы установить рекорд, нет каких-то особенных тренировок. В этих рекордах важна концентрация, поэтому я годами работаю над умением концентрироваться", — говорит Араш.