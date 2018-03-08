Рекордсмен книги Гиннесса из Ирана собирается на ЧМ 2018 в Россию

В интервью Sputnik иранский спортсмен рассказал, как он тренировался, что для него означает попадание в Книгу рекордов

Любитель футбола из иранской глубинки Араш Ахмади Тейфкани (Arash Ahmadi Teifkani) установил мировой рекорд, продержав футбольный мяч на одной ноге в течение 1 часа 23 минут и 12 секунд. Это достижение позволило его обладателю попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Прошлый мировой рекорд по удержанию мяча, установленный в 2002 году, принадлежал спортсмену из США, однако Тейфкани удалось улучшить его результат на 26 минут.

Араш родился в провинциальном городке на юге Ирана. Его отец играл за национальную сборную Ирана по футболу и смог с детства привить сыну любовь к этому спорту. Араш профессионально занимался футболом, даже должен был войти в иранскую команду "Esteghlal" ("Независимость"), однако из-за полученной травмы был вынужден оставить спорт. После этого он отслужил в армии и решил заняться индивидуальными спортивными дисциплинами. Он уже не первый раз устанавливает мировые рекорды:

"В 2016 году я направил заявку в комиссию для фиксации своего рекорда по удержанию мяча на голове в Книге рекордов Гиннесса. Когда я отправлял видео, связь прервалась. Я простоял 6 часов с мячом на голове. Но из-за того, что видео не записалось, рекорд не был засчитан. А год назад я побил рекорд шведского спортсмена по удержанию мяча на голове с результатом 8 часов 42 минуты 12 секунд. В этом году я обошёл американского спортсмена по удержанию мяча на одной ноге со временем 1 час 23 минуты 12 секунд и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Для регистрации рекорда существуют определённые требования и правила: должны присутствовать свидетели из числа судей и сотрудников организации по физкультуре для объективной оценки и фиксации результатов", — рассказал спортсмен в интервью Sputnik Иран.

Пока что молодой человек не получил свидетельство об установленном рекорде, поскольку выдача документа требует соблюдения определенных процедур. Спортсмен надеется получить заветный документ в течение трёх месяцев.

Сейчас Араш работает охранником в газовой компании. Днём молодой человек работает, а после смены тренируется.

"С самого утра и до заката я на работе. После смены я тренируюсь. Упражнения я придумываю сам, поскольку для того, чтобы установить рекорд, нет каких-то особенных тренировок. В этих рекордах важна концентрация, поэтому я годами работаю над умением концентрироваться", — говорит Араш.

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Араш очень гордится тем, что он, будучи иранцем, смог установить мировые рекорды и планирует и дальше работать в этом направлении. В частности, спортсмен мечтает установить рекорд по удержанию мяча на носу. Молодой человек говорит, что он верит в то, что иранская национальная команда выйдет в плей-офф во время ЧМ-2018: "Учитывая тот факт, что тренером иранской сборной является Карлуш Кейрош, а сами игроки очень сильные и играют в разных странах, у команды есть все шансы выйти из группы".