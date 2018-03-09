Сборная Узбекистана впервые сыграет с Уругваем

Ранее национальные команды двух стран встречались только на уровне молодежных сборных.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет товарищеский матч с национальной командой Уругвая, сообщает пресс-служба Федерации футбола.

Встреча пройдет в Монтевидео 7 июня.

Ранее национальные сборные Узбекистана и Уругвая встречались только на уровне молодежных команд. Кроме того, команда республики впервые сыграет с командой, выигрывавшей чемпионат мира.

Узбекистан весной также проведет товарищеские игры против Сенегала 23 марта и Ирана 15 мая.

Сборная Уругвая на чемпионате мира — 2018 попала в группу А вместе с командами России, Саудовской Аравии и Египта.

Национальная команда Уругвая становилась чемпионом мира дважды: в 1930 и 1950 годах.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.