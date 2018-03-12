Иностранцы приобрели 65% проданных билетов на ЧМ-2018 в России

Во время первого периода второго этапа продаж болельщики из России приобрели 197 тысяч 832 билета, на втором месте любители футбола из Колумбии, на третьем - из Бразилии

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, продано уже 1 миллион 303 тысячи 616 билетов, сообщается на сайте ФИФА.

По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября, было распределено 735 тысяч 168 билетов.

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Еще 568 тысяч 448 билетов реализованы во время первого периода второго этапа продаж, который длился с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Больше всего билетов – 197 тысяч 832 — досталось болельщикам из России. На втором месте любители футбола из Колумбии (33 048), на третьем – из Бразилии (24 656), на четвертом – перуанцы (21 946), на пятом – граждане Германии (21 639), на шестом – жители США (20 347), на седьмом – фанаты из Мексики (18 155), на восьмом – представители Австралии (15 906), на девятом – аргентинцы (15 214), замкнули десятку англичане (14 890).

Всего иностранным болельщикам на данной стадии было продано 65% реализованных билетов.

"До матча открытия Чемпионата мира по футболу FIFA осталось всего 94 дня, и мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом. Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире", — сказала генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться на сайте ФИФА в режиме реального времени в порядке живой очереди.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

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