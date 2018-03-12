Иностранцы приобрели 65% проданных билетов на ЧМ-2018 в России

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, продано уже 1 миллион 303 тысячи 616 билетов, сообщается на сайте ФИФА.
По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября, было распределено 735 тысяч 168 билетов.
Всего иностранным болельщикам на данной стадии было продано 65% реализованных билетов.
"До матча открытия Чемпионата мира по футболу FIFA осталось всего 94 дня, и мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом. Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире", — сказала генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.
Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться на сайте ФИФА в режиме реального времени в порядке живой очереди.
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.
Подробнее о турнире, городах проведения и участвующих командах читайте в спецпроекте Sputnik.