Инструкция от мэрии Москвы: как сдать жилье на время чемпионата мира

В памятке рассказывается, как заключить договор, зарегистрировать гостей из-за рубежа, а также какие налоги должен заплатить собственник

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Информационную памятку выпустили в Москве для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Документ содержит ответы на часто задаваемые вопросы: как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену", — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах.

По данным департамента спорта и туризма города Москвы, для квартир, в отличие от гостиниц, не установлена максимально допустимая цена, однако если собственник жилья необоснованно завышает ее, то его предложение, скорее всего, проигнорируют.

В памятке обращают внимание на необходимость сообщать о прибытии гостей из-за рубежа. Заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина.

Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.

Также после отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.