Петербургский депутат предложил удвоить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018

Деньги от налога можно будет направить на развитие детского и юношеского спорта, считает лидер фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Лидер фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко внес в городской парламент законопроект, предусматривающий удвоение налога на букмекерские конторы перед чемпионатом мира по футболу, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".

В случае принятия закона за каждый пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор будет взиматься ежемесячный налог в размере 14 тысяч рублей. Налог на один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы составит 250 тысяч рублей, на процессинговый центр интерактивных ставок — 3 миллиона рублей.

"Санкт-Петербург готовится принимать матчи чемпионата мира по футболу, и очевидно, что такое масштабное мероприятие привлечет интерес азартной части населения и увеличит выручку и прибыль соответствующих предпринимателей. Не стоит забывать и об иностранных туристах, которые будут пользоваться услугами городских букмекерских контор. Принятие предлагаемого нами законопроекта позволит увеличить поступления в городской бюджет от налогообложения этого вида предпринимательской деятельности почти до 50 миллионов рублей в год", — отмечает Тетердинко.

По словам депутата, эти деньги можно будет направить на развитие детского и юношеского спорта.

Как следует из данных налоговой отчетности, в Петербурге располагается 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Подробнее о турнире и участниках можно прочитать в спецпроекте Sputnik.