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Болельщикам ЧМ-2018 расскажут о раздельном сборе отходов на стадионах

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Новости ЧМ-2018
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Волонтерское движение в поддержку чемпионата мира по футболу расскажет об экологичном поведении болельщиков

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Члены волонтерского движения в Москве во время чемпионата мира по футболу расскажут болельщикам об экологичном поведении, в том числе о раздельном сборе отходов со стадионов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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"Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщиков, о раздельном сборе отходов на стадионах и в городе Москве, станут своеобразными "проводниками" темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы", — сказал Кульбачевский в ходе коллегии, посвященной итогам деятельности по охране окружающей среды в 2017 году и планам на 2018 год.

Он отметил, что столичное волонтерское движение сегодня насчитывает около 30 тысяч человек, все они принимают активное участие в различных социально значимых проектах города, пишет РИА Новости.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

Теги:
стадион, чемпионат мира по футболу, болельщики, FIFA, ФИФА, Москва, Россия



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