Роспотребнадзор проверил более 500 гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

Нарушения выявлены у 502 гостиниц, больше всего их обнаружено в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области, сумма наложенных штрафов сейчас составляет около 4,3 миллиона рублей

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Более 500 гостиниц завышают цены перед чемпионатом мира по футболу, они оштрафованы на 4,3 миллиона рублей.

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"В целом было выявлено 502 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 12 новых случаев) и 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Сумма наложенных штрафов сейчас составляет около 4,3 миллиона рублей, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Стоимость гостиничного обслуживания должна определяться исходя из присвоенной гостинице категории. Роспотребнадзором было проведено более 1 тысячи внеплановых проверок, по фактам нарушений возбуждено более 1,2 тысячи дел об административных правонарушениях. Управлениями Роспотребнадзора по регионам подано 166 исков в суд, сейчас дела готовятся к рассмотрению.

"Наибольшее количество случаев завышения цен на гостиничное обслуживание выявлено специалистами Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области", — добавляют в ведомстве.

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С 19 февраля запущена всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют людей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.