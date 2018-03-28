Роспотребнадзор проверил более 500 гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Более 500 гостиниц завышают цены перед чемпионатом мира по футболу, они оштрафованы на 4,3 миллиона рублей.
Сумма наложенных штрафов сейчас составляет около 4,3 миллиона рублей, передает пресс-служба Роспотребнадзора.
Стоимость гостиничного обслуживания должна определяться исходя из присвоенной гостинице категории. Роспотребнадзором было проведено более 1 тысячи внеплановых проверок, по фактам нарушений возбуждено более 1,2 тысячи дел об административных правонарушениях. Управлениями Роспотребнадзора по регионам подано 166 исков в суд, сейчас дела готовятся к рассмотрению.
"Наибольшее количество случаев завышения цен на гостиничное обслуживание выявлено специалистами Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области", — добавляют в ведомстве.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.