14:18 30 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Узбекский арбитр Равшан Ирматов

Равшан Ирматов вошел в список арбитров чемпионата мира — 2018

© Flickr/ Crazy_Ahlawi
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
11110

Итоговый список судейских бригад, которые будут обслуживать матчи турнира в России, составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Судья из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

В списке ФИФА также указано 63 ассистента. Всего арбитры представляют 46 стран мира.

В сентябре 2014 года готовиться к турниру в России начали не только футбольные команды, но и 53 предварительно отобранные судейские бригады со всего мира.

"Итоговый список судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира ФИФА — 2018 в России, составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд", — сообщается на официальном сайте ФИФА.

В течение трех лет арбитры участвовали в подготовительных семинарах на тему соблюдения принципов честной игры, защиты здоровья игроков и имиджа футбола в целом, последовательности и единообразия в трактовке игровых эпизодов, анализа игры в техническом и тактическом плане, а также понимания менталитета футболиста и команды.

Во второй половине апреля в учебно-тренировочном центре Федерации футбола Италии в Коверчано (Флоренция) пройдет очередной тематический двухнедельный семинар для судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира ФИФА.

После этого семинара Судейский комитет ФИФА объявит имена видеоассистентов, которые будут помогать арбитрам во время главного футбольного турнира планеты.

"С этого момента и до самого чемпионата мира, который начнется в июне, судейский департамент ФИФА будет оценивать эффективность работы каждого из назначенных главных арбитров, помощников арбитров и видеоассистентов и оказывать им поддержку, чтобы как можно лучше подготовить их к турниру", — пояснили в ФИФА.

После семинара в Коверчано все арбитры отправятся на итоговый подготовительный семинар, который состоится в Москве в штаб-квартире арбитров чемпионата мира ФИФА за десять дней до начала турнира.

По теме

Равшан Ирматов рассудит матч клубов "Пачука" и "Видад Касабланка"
Равшан Ирматов вошел в судейскую бригаду полуфинала Кубка конфедераций
Равшан Ирматов вошел в бригаду арбитров матча сборных Германии и Чили
Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Равшан Ирматов, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • девушки в национальных костюмах
    Люди, вино, еда

    Количество иностранных туристов в Молдове в этом году будет еще выше, чем в прошлом, считают эксперты – чем страна привлекает гостей?

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Посетителям ресторана в Китае предлагают вылавливать живого омара игрушечным краном из воды
Вместо игрушки: в ресторане в Китае омара можно выловить краном-автоматом
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054