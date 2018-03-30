Равшан Ирматов вошел в список арбитров чемпионата мира — 2018

Итоговый список судейских бригад, которые будут обслуживать матчи турнира в России, составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Судья из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

В списке ФИФА также указано 63 ассистента. Всего арбитры представляют 46 стран мира.

В сентябре 2014 года готовиться к турниру в России начали не только футбольные команды, но и 53 предварительно отобранные судейские бригады со всего мира.

"Итоговый список судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира ФИФА — 2018 в России, составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд", — сообщается на официальном сайте ФИФА.

В течение трех лет арбитры участвовали в подготовительных семинарах на тему соблюдения принципов честной игры, защиты здоровья игроков и имиджа футбола в целом, последовательности и единообразия в трактовке игровых эпизодов, анализа игры в техническом и тактическом плане, а также понимания менталитета футболиста и команды.

Во второй половине апреля в учебно-тренировочном центре Федерации футбола Италии в Коверчано (Флоренция) пройдет очередной тематический двухнедельный семинар для судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира ФИФА.

После этого семинара Судейский комитет ФИФА объявит имена видеоассистентов, которые будут помогать арбитрам во время главного футбольного турнира планеты.

"С этого момента и до самого чемпионата мира, который начнется в июне, судейский департамент ФИФА будет оценивать эффективность работы каждого из назначенных главных арбитров, помощников арбитров и видеоассистентов и оказывать им поддержку, чтобы как можно лучше подготовить их к турниру", — пояснили в ФИФА.

После семинара в Коверчано все арбитры отправятся на итоговый подготовительный семинар, который состоится в Москве в штаб-квартире арбитров чемпионата мира ФИФА за десять дней до начала турнира.