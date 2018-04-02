18:16 02 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов получил приглашение работать в качестве комиссара на предстоящем турнире в России.

На ЧМ-2018 впервые в истории будет работать комиссар из Узбекистана

© Пресс-служба НОК
Новости ЧМ-2018
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Ранее ни один комиссар из Узбекистана и Центральной Азии не работал на чемпионатах мира

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет работать в качестве комиссара ФИФА, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Ранее ни один комиссар из Узбекистана и Центральной Азии не работал на чемпионатах мира.

"Несомненно, я очень рад получить приглашение ФИФА. Это большое доверие и в то же время огромная ответственность. В свою очередь, хотелось бы отметить, что внимание к футболу на уровне правительства и новые реформы помогают выйти нашему футболу на новый этап. Благодаря таким реформам, мы, специалисты, получаем новые возможности, для нас создаются условия", — отметил Арифов.

Напомним, рефери из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Футбол



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