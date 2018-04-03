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Почти 1,7 миллионов билетов на ЧМ-2018 по футболу распределено с сентября

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Новости ЧМ-2018
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По итогам первого этапа продаж билетов было распределено 742 тысячи 760 билетов

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Почти 1,7 миллиона билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, распределено с сентября 2017 года, иностранные болельщики приобрели 53% от общего количества билетов, 

Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Германия
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Иностранцы приобрели 65% проданных билетов на ЧМ-2018 в России
Во вторник завершился второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018, который стартовал 13 марта. В рамках второго периода — продажи в порядке живой очереди — болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (216 134). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 462), Аргентина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу (9 766), Китай (6 598), Германия (5 974), Австралия (5 905) и Индия (4 509).

"Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 698 049 билетов (53% из них – болельщикам из-за рубежа)", — сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов получил приглашение работать в качестве комиссара на предстоящем турнире в России.
© Пресс-служба НОК
На ЧМ-2018 впервые в истории будет работать комиссар из Узбекистана
По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября прошлого года, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира в России начнется 18 апреля в 12:00 мск на сайте ФИФА. В рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди (при условии их наличия).

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

Теги:
чемпионат, Чемпионат мира по футболу 2018, FIFA, ФИФА, Россия



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