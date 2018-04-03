Почти 1,7 миллионов билетов на ЧМ-2018 по футболу распределено с сентября

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Почти 1,7 миллиона билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, распределено с сентября 2017 года, иностранные болельщики приобрели 53% от общего количества билетов,

Во вторник завершился второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018, который стартовал 13 марта. В рамках второго периода — продажи в порядке живой очереди — болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (216 134). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 462), Аргентина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу (9 766), Китай (6 598), Германия (5 974), Австралия (5 905) и Индия (4 509).

"Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 698 049 билетов (53% из них – болельщикам из-за рубежа)", — сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября прошлого года, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира в России начнется 18 апреля в 12:00 мск на сайте ФИФА. В рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди (при условии их наличия).

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах.