23:15 03 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Открытие первого в России британского универмага Debenhams

Добро пожаловать: система tax free заработает в России с 10 апреля

© Sputnik/ Валерий Мельников
Новости ЧМ-2018
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Граждане иностранных государств смогут вернуть 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, для возврата налога необходимо приобрести товаров на 10 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В России запускается система tax free — возврат налогов с покупок для иностранных граждан при выезде за границу.

"Надеюсь, что к концу года эта система развернется по всей России", — сказал Евтухов во время пресс-конференции, посвященной запуску в России система Tax free.

Он также отметил, что система заработает в городах, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу, ближе к началу чемпионата, пишет РИА Новости.

Ранее во вторник Евтухов заявил, что система в экспериментальном режиме начнет работать с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске.

Посольство Испании
© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Теги:
чемпионат, налоги, НДС, tax free, Россия



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