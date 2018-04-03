Добро пожаловать: система tax free заработает в России с 10 апреля

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В России запускается система tax free — возврат налогов с покупок для иностранных граждан при выезде за границу.
"Надеюсь, что к концу года эта система развернется по всей России", — сказал Евтухов во время пресс-конференции, посвященной запуску в России система Tax free.
Он также отметил, что система заработает в городах, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу, ближе к началу чемпионата, пишет РИА Новости.
Ранее во вторник Евтухов заявил, что система в экспериментальном режиме начнет работать с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.