ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. РЖД стали официальным Европейским спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба компании.пресс-служба РЖД.
Сообщается, что РЖД являются организатором транспортного обслуживания матчей чемпионата. Для бесплатной перевозки болельщиков по заявке АНО "Транспортная дирекция — 2018" назначено 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать между городами-организаторами по 31 маршруту с 14 июня по 15 июля.
Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (свыше 1,1 тысячи вагонов). Болельщикам предложено более 440 тысяч мест в бесплатных поездах, на сегодняшний день уже забронировано более 200 тысяч билетов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.