15:59 05 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Поезд ОАО РЖД, архивное фото

РЖД стали официальным Европейским спонсором чемпионата мира

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Новости ЧМ-2018
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Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов пассажирских поездов, которые будут курсировать между городами-организаторами

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. РЖД стали официальным Европейским спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба компании.

Футбольный стадион
© jarmoluk
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"ОАО "РЖД" получило статус официального Европейского спонсора чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок и директор по маркетингу, продажам и стратегии FIFA Иэн Дауни", — передает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что РЖД являются организатором транспортного обслуживания матчей чемпионата. Для бесплатной перевозки болельщиков по заявке АНО "Транспортная дирекция — 2018" назначено 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать между городами-организаторами по 31 маршруту с 14 июня по 15 июля.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (свыше 1,1 тысячи вагонов). Болельщикам предложено более 440 тысяч мест в бесплатных поездах, на сегодняшний день уже забронировано более 200 тысяч билетов.

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© Ruptly.
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Кроме того, гостей чемпионата будут обслуживать более 30 вокзальных комплексов РЖД в 11 городах. Компания в настоящее время завершает модернизацию задействованных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности на объектах инфраструктуры.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Теги:
футбол, ЧМ-2018, Чемпионат мира по футболу 2018, Россия



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