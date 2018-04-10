10:32 11 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Работа полиции Великобритании

Британия готова работать с Россией для обеспечения безопасности ЧМ-2018

© AFP 2018/ OLI SCARFF
Новости ЧМ-2018
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Несмотря на отказ Британии предоставить хоть какие-то сведения по скандальному делу с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, по линии безопасности во время чемпионата мира британская полиция готова помогать российским коллегам

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Британская сторона готова продолжать работу с российской полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России
© Sputnik/ Ирина Калашникова
Глазами болельщика: почему футбольная Англия поедет в Россию
"Мы готовы продолжать работу с российской полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение турнира", — сообщил РИА Новости глава подразделения футбольной полиции, заместитель главного констебля Британии Марк Робертс.

"Мы продолжим предлагать нашу поддержку и советы по работе с фанатами, приезжающими на Чемпионат мира из Великобритании", — добавил Робертс.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Теги:
футбол, чемпионат мира по футболу, Чемпионат мира по футболу 2018, Великобритания, Россия



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