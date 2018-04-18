На сайте ФИФА начался заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Финальный этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, стартовал на официальном сайте ФИФА в полдень по московскому времени, передает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Этап продлится до окончания турнира. Болельщики смогут приобрести билеты (при условии их наличия) в режиме реального времени в порядке очереди. Для приобретения будут доступны билеты на все матчи. Также на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ.
Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер во вторник сообщил журналистам, что всего для продаж будет доступно 2,7 миллиона билетов, а на данный момент в целом распределено порядка 2,2 миллиона билетов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.