19:05 18 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Чилийские болельщики

На сайте ФИФА начался заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости ЧМ-2018
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С начала продаж в сентябре 2017 года среди болельщиков со всего мира через сайт ФИФА было распределено почти 1,7 миллиона билетов

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Финальный этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, стартовал на официальном сайте ФИФА в полдень по московскому времени, передает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Этап продлится до окончания турнира. Болельщики смогут приобрести билеты (при условии их наличия) в режиме реального времени в порядке очереди. Для приобретения будут доступны билеты на все матчи. Также на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ.

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С начала продаж в сентябре 2017 года среди болельщиков со всего мира через сайт ФИФА было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большая часть из них (796 875 билетов) досталась российским болельщикам. В пятерку по наибольшему количеству приобретенных билетов также вошли жители США (80 161), Бразилии (65 863), Колумбии (60 199), Германии (55 136) и Мексики (51 736).

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер во вторник сообщил журналистам, что всего для продаж будет доступно 2,7 миллиона билетов, а на данный момент в целом распределено порядка 2,2 миллиона билетов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Теги:
футбол, билет, ЧМ-2018, ФИФА, Россия



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