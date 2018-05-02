ФИФА назвала имена 13 видеоассистентов на чемпионате мира в России

В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) выбрал 13 арбитров, которые будут выполнять функции видеоассистентов во время Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Как отмечается на сайте ФИФА, в процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА.

Видеоассистенты представляют 9 стран: Катар, Бразилию, Боливию, Аргентину, Германию, Португалию, Польшу, Голландию, Италию.

Кроме уже отобранных 13 человек, функции видеоассистентов во время Чемпионата мира FIFA 2018 будут также выполнять некоторые арбитры и помощники арбитров, которые получили право обслуживать матчи главного турнира ФИФА. Они будут назначаться непосредственно перед матчами.

Напомним, рефери из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Та зкжеаместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет работать в качестве комиссара ФИФА, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.