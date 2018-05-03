Путин надеется на высокий уровень организации чемпионата мира по футболу

Об этом глава Российской Федерации заявил в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на высокий уровень проведения чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

При этом глава государства подчеркнул, что работа будет совместной, и добавил, что все, что зависит от России, обязательно будет сделано. Российская сторона полностью понимает свою ответственность и объем работы.

Для Владимира Путина также очень важно оставить позитивное наследие чемпионата в виде инфраструктуры и сооружений.

Ранее Джанни Инфантино сообщил о полной готовности России к чемпионату мира по футболу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.