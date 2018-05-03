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Чемпионат мира по футболу 2018

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Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции

Путин надеется на высокий уровень организации чемпионата мира по футболу

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости ЧМ-2018
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Об этом глава Российской Федерации заявил в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на высокий уровень проведения чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

При этом глава государства подчеркнул, что работа будет совместной, и добавил, что все, что зависит от России, обязательно будет сделано. Российская сторона полностью понимает свою ответственность и объем работы.

Для Владимира Путина также очень важно оставить позитивное наследие чемпионата в виде инфраструктуры и сооружений.

Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
© Sputnik /
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Ранее Джанни Инфантино сообщил о полной готовности России к чемпионату мира по футболу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.

Теги:
футбол, чемпионат России по футболу, Россия, Футбол



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