23:20 10 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Шашлык на углях

В городах-участниках ЧМ-2018 запретят жарить шашлык

© Sputnik / А. Усанов
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
48 0 0

Особый режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы в период с 14 июня по 15 июля.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Режим повышенной готовности введут в городах-участниках чемпионата мира по футболу-2018 на период его проведения, также в этих субъектах РФ будет запрещено жарить шашлык.

Данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

"Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата", — говорится в сообщении МЧС России.

В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты.

Базы команд-участниц мира по футболу в России - 2018
Sputnik
Где во время ЧМ по футболу будут жить и тренироваться сборные
Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки — запрещение на поход в лес.

Пресс-служба ведомства напоминает о правилах пожарной безопасности, которых необходимо придерживаться при пользовании мангалом, а также об административной ответственности в случае их несоблюдения.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Чемпионат мира по футболу 2018, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

  • Люди недели: Эдуард Агаджанян
    Указ номер один

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ, назначив руководителя администрации главы кабмина.

  • Ленточки в цветах латвийского флага
    Флаг как провокация

    Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.

  • Роландас Паксас
    Политическая реабилитация

    Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.

  • Президент Игорь Додон
    Новый статус

    Молдова может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Памятник бойцам 305-й штурмовой авиационной дивизии в Раквере
    Осквернение памяти

    В эстонском Раквере во второй раз за месяц осквернили памятник советским воинам, павшим при освобождении города в 1944 году.

  • Встреча президента РЮО с главой ЛНР
    Визит президента

    Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Луганскую народную республику.

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Барханный кот попал в объектив ловушки
Король пустыни: скрытая камера сняла ночные похождения барханного кота
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054