В городах-участниках ЧМ-2018 запретят жарить шашлык

Особый режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы в период с 14 июня по 15 июля.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Режим повышенной готовности введут в городах-участниках чемпионата мира по футболу-2018 на период его проведения, также в этих субъектах РФ будет запрещено жарить шашлык.

Данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

"Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата", — говорится в сообщении МЧС России.

В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты.

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Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки — запрещение на поход в лес.

Пресс-служба ведомства напоминает о правилах пожарной безопасности, которых необходимо придерживаться при пользовании мангалом, а также об административной ответственности в случае их несоблюдения.