Путин подписал указ о регистрации иностранцев во время проведения ЧМ

Теперь регистрация будет осуществляться в течении трех дней со дня прибытия, раньше на это давался один день.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Владимир Путин подписал Указ о регистрации иностранных граждан во время проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. Теперь регистрация иностранных граждан во время Чемпионата Мира по футболу 2018 будет осуществляться в течение 3 (трех) дней со дня прибытия в место пребывания.

© Sputnik / Кирилл Каллиников МИД России уточнило порядок постановки на миграционный учет во время ЧМ

Напомним, что ранее закон устанавливал иностранцам всего одни 1 сутки на постановку на миграционный учет. Также нововведения касаются и мест, где можно встать на миграционный учет. Помимо территориальных органов внутренних дел, отнести документы можно будет и в МФЦ "Мои документы".

Данные требования не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимают участие в Чемпионате мира и Кубке конфедераций, а также на представителей FIFA и их дочерних организаций.