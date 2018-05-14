Путин подписал указ о регистрации иностранцев во время проведения ЧМ

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Владимир Путин подписал Указ о регистрации иностранных граждан во время проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года.
Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. Теперь регистрация иностранных граждан во время Чемпионата Мира по футболу 2018 будет осуществляться в течение 3 (трех) дней со дня прибытия в место пребывания.
Данные требования не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимают участие в Чемпионате мира и Кубке конфедераций, а также на представителей FIFA и их дочерних организаций.