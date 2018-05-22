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Английские фанаты блефуют: третьей мировой не будет

© Sputnik / Владимир Песня
Новости ЧМ-2018
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Устроят ли британские фанаты беспорядки во время чемпионата мира по футболу в России, рассуждает Василий Конов.

Некие анонимные британские фанаты в интервью местным таблоидам обещают поддать жару во время чемпионата мира по футболу в России, грозят "третьей мировой" и размазыванием по стенке российских болельщиков.

Ну, кто кого и как размазывает, мы видели неоднократно. У кого плохая память, могут посмотреть на записи событий в Марселе, например. Угрозы анонимных радикальных группировок что-то там показать и доказать россиянам на российской территории — это блеф в чистом виде. Никаких шансов. Ибо будет такая ответка, что мало не покажется.

Подготовка к Кубку конфедераций-2017 в Казани
© Sputnik / Владимир Астапкович
Ни выпить, ни подраться: чем Россия удивила британских болельщиков
Выезжающие за пределы Великобритании болельщики становятся обычными, как правило, туристами с пивом и соответствующим перебором после алкоголя. Едва получив от полиции сигнал — прекращают и расходятся пить дальше. Все банально.

Неоднократно видел англичан на крупных турнирах, так как с 2000 года традиционно посещаю минимум один матч сборной Англии — ну вот так совпало, любимая команда после сборной России. И среди прочего есть в посещениях и матчи против Германии, и против Аргентины — тех, кого бритиши люто ненавидят.

17 июня 2000 года мне довелось побывать в милом, спокойном бельгийском городке Шарлеруа. Там Алан Ширер оставил немцев без выхода из группы (англичане потом Румынии проиграли и тоже не смогли групповой барьер преодолеть), а за пределами стадиона пьяные толпы фанатья делили площадь в центре города. До игры и одни, и другие так набрались, что в какой-то момент стали закидывать друг друга сначала стаканами с пивом, потом стульями, потом столами.

Форма волонтера чемпионата мира по футболу - 2018
© Sputnik / Павел Лисицын
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Отвоевывая кафе за кафе, паб за пабом группы болельщиков превратили все пространство в поле боя, и полиция, не вмешавшаяся до этого, просто вызвала спецтехнику и фанатов просто разогнали брандспойтами — струи смывали хулиганов, сбивали с ног, тут же их подхватывали полицейские. Самые непослушные забаррикадировались на втором этаже пивнушки, откуда местные полицейские вытащили их за пять минут.

Холодных душ жарким июньским днем отрезвил и одних, и других. После матча народ уже просто пил пиво и не даже не думал выяснять отношения. Тихо и спокойно. Одного дневного урока было достаточно. Поэтому, извините, какая там третья мировая?! Блеф в чистом виде и пустая болтовня.

Болельщики сборной Англии
© Sputnik / Владимир Песня
Болельщики сборной Англии

Угрожая нам на нашей же территории, англичане даже не понимают, чем для них это может закончиться. Никто не будет с ними церемонится, и они должны это понимать.

Паспорт болельщика FIFA 2018
© Sputnik / Нина Зотина
Как получить Паспорт болельщика ЧМ-2018
Хулиганство в любом виде будет наказано. Лучше быть нормальными туристами на футбольном празднике, как это было в Саппоро, где англичане в костюмах и масках королевы расхаживали по улицам, раскланивались и фотографировались. Или как в Алгарве, где англичане жили напротив базы сборной России, и даже в 11 утра завтракая пивом, вели себя прилично и вежливо (хотя потом в городе и зажигали). Правильная линия поведения поможет получить максимум удовольствия. Зачем же его портить?

Сборной Англии предстоят матчи как минимум в трех российских городах — Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Ребята, давайте жить дружно! Я даже готов помочь вам составить план достопримечательностей, которые нужно посетить.

Источник: Р-Спорт.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Великобритания, Футбол



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